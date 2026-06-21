Italia defiende su relación bilateral con EE.UU. tras la polémica entre Trump y Meloni

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Roma, 21 jun (EFE).- Varios ministros del Gobierno de Italia aseguraron este domingo que las relaciones bilaterales con Estados Unidos son normales y sólidas, a pesar de los últimos cruces de declaraciones y ataques entre la primera ministra, Giorgia Meloni y el presidente, Donald Trump.

«Mis relaciones con Estados Unidos, incluso en estos momentos, siguen siendo absolutamente normales y no han cambiado, incluidas las que mantengo con el embajador estadounidense en Italia, con quien tengo excelentes relaciones, y creo que él también está pasando por muchos problemas estos días», afirmó el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante el programa ‘Caffè della domenica’ de Radio 24.

Crosetto añadió que «muchas de las actitudes de Trump provienen de sus propias reflexiones, quizás no compartidas, pero desde el punto de vista de la defensa, ni desde ninguna otra perspectiva, se le puede achacar nada a Italia».

«En comparación con otras naciones europeas, hemos hecho mucho más, incluso en el uso de bases: donde nosotros hemos respetado plenamente los tratados, otras naciones han decidido no respetarlos y han negado su uso. Esta es una actitud difícil de comprender, y la lamento porque daña las profundas relaciones entre ambas naciones», afirmó.

El ministro de Exteriores italiano y vicepresidente, Antonio Tajani, aseguró por su parte que «Trump es incomprensible, pero las relaciones con Estados Unidos son sólidas y continuarán».

«Estas relaciones se remontan a siglos atrás; somos amigos de los estadounidenses y seguiremos avanzando en los asuntos pendientes. Las declaraciones del presidente estadounidense sobre la primera ministra Meloni fueron incomprensibles, pero (avanzamos) con sentido común y el deseo de seguir fortaleciendo las relaciones dentro de Occidente», agregó el jefe de la diplomacia italiana.

Con gran sentido de la responsabilidad, añadió Tajani, «Italia seguirá respaldando esta iniciativa para garantizar que Italia y Estados Unidos puedan continuar colaborando en el seno de la OTAN y en las relaciones bilaterales transatlántica».

El también vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, destacó que «quien ataca a la primera ministra italiana de forma tan absurda, ataca a todo el gobierno italiano y a todos los italianos» pero agregó que, dicho esto, «el juego ha terminado, así que trabajemos juntos».

«Espero que este periodo de malentendidos termine pronto y podamos volver a trabajar juntos. Siempre hay una solución», añadió Salvini.

En estos últimos dos días, Meloni y Trump se han enzarzado en un cruce de declaraciones después de que el presidente estadounidense asegurase que la mandataria italiana le suplicó tomarse una foto durante el G7 de Francia y que él lo hizo «porque le dio pena».

Tras la respuesta de Meloni, que manifestó que estaba «atónita» por estas afirmaciones «inventadas», Trump volvió a atacar a la primera ministra italiana, asegurando que lo hizo porque su popularidad está por los suelos».

«Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya», respondió Meloni,

«Estos ataques constantes e injustificados son absurdos. En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga no no la ha ayudado en absoluto, ni depende de mi relación contigo. Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho», escribió Meloni en un post en inglés en Instagram.

En otro post posterior, ya en italiano, Meloni asegura que no volverá sobre el tema, «porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que esto sea un espectáculo a la altura de nuestra tarea». EFE

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