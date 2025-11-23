Italia demuestra su poderío frente a Panamá y la golea por 17-0

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- Italia arrancó con fuerza en su debut en el Mundial de fútbol sala femenino de Filipinas y goleó por 17-0 a Panamá en un partido que dejó en evidencia la solidez y el hambre de triunfo del equipo europeo, que obtuvo el resultado más contundente desde que comenzó el torneo el pasado viernes.

Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por Francesca Salvatore mostró un plan táctico claro: dominar el balón, asediar la portería rival y buscar la mayor diferencia posible, y lo consiguió sin concesiones.

La victoria no solo marca el mayor triunfo italiano en la fase inicial del torneo, sino que también envía un mensaje a sus próximas rivales del grupo D, incluido el esperado duelo frente a Brasil.

El partido comenzó con Italia formando su quinteto titular: Sestari en portería, Borges, Coppari, Adamatti y Boutimah como pivotes.

La apertura del marcador llegó al minuto 3, cuando Boutimah aprovechó una asistencia de Adamatti. Pronto se sumaron Ghilardi, Adamatti y Ferrara, cerrando la primera mitad con un contundente 4-0.

La portera panameña, Sanjur, fue puesta a prueba desde el primer instante, pero la presión italiana y la precisión en los ataques fueron implacables.

En la segunda mitad, Italia mantuvo la intensidad y amplió el marcador gracias a un festival de goles: tripletes de Adamatti y Boutimah, dobletes de Dal’Maz, Ghilardi, Bettioli y Vanelli, y tantos adicionales de Berté y Grieco. Adamatti destacó no solo por sus goles, sino también por sus tres asistencias, siendo elegida jugadora del partido.

La superioridad italiana fue absoluta y sin relajación, llevando a un resultado final contundente de 17-0. EFE

