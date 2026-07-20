Italia denuncia que Rusia expulsó a agregado militar en Moscú «sin motivos»

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Italia denunció este lunes que Rusia expulsó «sin motivos» a un agregado militar y a uno de sus asistentes, acto que calificó de «represalia» tras la salida de dos diplomáticos rusos de Roma.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, criticó en X un «acto flagrante de represalia» después de que su país decretara la expulsión de dos agregados militares rusos acusados de espionaje.

Rusia todavía no reaccionó oficialmente al anuncio.

Tajani afirmó el 9 de julio que decidió expulsar a dos agregados militares de la embajada rusa, a quienes acusó de ser parte de los servicios de inteligencia, denunciando un acto de «injerencia grave e inaceptable».

Este anuncio se produjo días después de que la prensa reportara el arresto de dos antiguos agentes de los servicios de inteligencia italianos, acusados de entregar a Moscú información sensible, especialmente sobre la ayuda militar a Ucrania.

Entonces, la Cancillería rusa prometió una «respuesta adecuada», según un comunicado difundido por la agencia RIA Novosti.

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