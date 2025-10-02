Italia dice que la Flotilla podrá decidir entre expulsión voluntaria o decisión judicial

Roma, 2 oct (EFE).- El ministerio de Exteriores italianos recordó este jueves que los miembros de Global Flotilla Sumud interceptados por el Ejercito de Israel mientras se dirigían a Gaza para llevar ayuda serán trasladados al puerto de Ashdod y recluidos en centros designados, donde podrán aceptar la expulsión voluntaria inmediata o rechazarla y esperar la decisión judicial.

«Los miembros de la Flotilla tendrán dos opciones. La primera es aceptar la expulsión voluntaria inmediata, que se llevará a cabo lo antes posible. La segunda es rechazar la expulsión inmediata y aceptar la detención en prisión a la espera de su repatriación forzosa», explicó en un comunicado.

En el caso de que se rechace la expulsión voluntaria, «los miembros de la Flotilla deberán esperar la decisión de las autoridades judiciales sobre su expulsión, que generalmente demora entre 48 y 72 horas».

Asimismo se informó que Asuntos Exteriores está supervisando la intervención de Israel en la flotilla y se ofrecerá asistencia consular a los detenidos pues la Embajada de Italia en Tel Aviv está siguiendo de cerca el caso y ya ha preparado un programa de asistencia consular.

Por ahora, 21 barcos de la Global Flotilla Sumud fueron interceptados durante la noche y otros 23 proseguían su viaje hacia Gaza a las 06.00 GMT de este jueves 2 de octubre, según el ‘tracker’ de la propia flotilla, después de una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa.

Son 22 los italianos, entre ellos varios diputados, los han sido detenidos hasta el momento por Israel en el marco de la operación, confirmó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani

Aunque como informó la portavoz italiana de la Flotilla, María Elena Delia, es muy difícil entender la situación ya que «o se han cortado las comunicaciones o las tripulaciones tiraron por la borda los teléfonos móviles como habían adelantado».

Según la página de seguimiento de la propia flotilla, uno de los barcos, el Mikeno, está incluso dentro de las aguas territoriales gazatíes, aunque no se ha podido confirmar si ha sido interceptado y por eso está ya tan cerca de la costa.

En las últimas horas han sido abordados tres barcos: el Oxigono, el All-in y el Captain Nikos.

Anteriormente habían sido interceptados el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido. EFE

