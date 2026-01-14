Italia eleva su representación diplomática en Venezuela al rango de embajada

El canciller italiano, Antonio Tajani, anunció el martes que el encargado de negocios de la representación diplomática italiana en Venezuela pasará a ser embajador, después de que se anunciara la liberación de cuatro italianos en el país sudamericano.

Con todo, Tajani subrayó que el trabajo relativo a la liberación de presos políticos todavía no ha terminado, pese a que todos los que solo tienen pasaporte italiano hayan abandonado la cárcel, en una intervención ante senadores italianos.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, quedan 42 detenidos en las prisiones venezolanas con doble nacionalidad -italiana y venezolana-, 24 de los cuales están considerados como presos políticos.

Tajani prometió que el gobierno italiano seguirá trabajando en aras de su liberación, «manteniendo un diálogo constante con las autoridades venezolanas».

Según Tajani, en Venezuela hay «más de un millón de personas de origen italiana» y que 170.000 de ellas tienen la doble nacionalidad.

«Ahora que el periodo [del presidente depuesto venezolano, Nicolás] Maduro, marcado por la represión y la violencia, quedó atrás, nuestro objetivo es empezar una nueva fase, una asociación positiva con las autoridades guiadas por Delcy Rodríguez», presidenta interina de Venezuela, agregó el canciller.

Según él, con la liberación de presos políticos, la nueva administración venezolana envía «una señal fuerte».

El gobierno venezolano anunció el lunes que 116 presos habían sido puestos en libertad, en el marco de una campaña iniciada el 8 de enero, alentada por Estados Unidos.

Del total de 800 personas que, se calcula, estaban detenidas por motivos políticos, solo unas 50 parecen haber salido de prisión hasta ahora, según la última estimación de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la ONU.

