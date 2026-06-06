Italia encara el segundo turno de las municipales, con Cerdeña y seis capitales en juego

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Roma, 6 jun (EFE).- Italia celebra mañana y el lunes la segunda vuelta de las elecciones municipales en seis capitales de provincia y comicios también en la isla de Cerdeña (este), en un nuevo pulso a nivel nacional entre la derecha de Giorgia Meloni y su oposición.

Los colegios electorales abrirán sus puertas desde las 7.00 hasta las 23.00 hora local del domingo y, para favorecer la participación, volverán a hacerlo el lunes hasta las 15.00 (-2 GMT) para dar inicio, acto seguido, al escrutinio.

Por un lado, en Cerdeña, región autónoma con estatuto especial, más de 400.000 electores están llamados a las urnas en el primer turno de sus propias elecciones municipales con el objetivo de renovar 148 ayuntamientos, la mitad del total en la isla.

En caso de las ciudades de más de 15.000 habitantes en las que no se alcance una mayoría, se ha fijado una segunda vuelta de los comicios para los días 21 y 22 de junio.

En este punto se encuentran ya un total de 42 ciudades del resto del país donde no ganó ningún candidato a alcalde en el primer turno hace dos semanas, el 23 y 24 de mayo, y que deberán volver a votar.

Entre las plazas en juego hay seis capitales de provincia, todas con hombres como candidatos: Agrigento, Trani (sur), Lecco, Arezzo (norte), Chieti y Macerata (centro).

Estos comicios implicarán un segundo pulso entre dos bloques: la coalición de derechas que gobierna Italia, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la Liga y Forza Italia, y la alianza opositora de centroizquierdas del Partido Demócrata, el Movimiento 5 Estrellas y otras pequeñas formaciones progresistas.

A tenor de los resultados de la primera vuelta, la coalición de centroizquierda parte con ventaja en Agrigento, Chieti y Trani, mientras que la derecha concurre con más fuerza en Arezzo, Lecco y Macerata, donde el actual regidor, Sandro Porcaroli, se quedó a las puertas de la reelección con el 49,96 % de los votos.

Estas elecciones municipales revisten cierta importancia porque se dan a un año de que termine la legislatura, en 2027, y después desde que en marzo la ciudadanía tumbara en un referéndum una crucial reforma constitucional de Meloni y de sus socios.

El escrutinio de la segunda vuelta y de las urnas sardas servirá para confirmar la principal conclusión de la primera vuelta: que la derecha sigue fuerte, pues logró conservar ayuntamientos tan importantes como Venecia y conquistar otros como Reggio Calabria (sur).

Meloni, consciente del interés que había suscitado la votación, comentó aquel resultado con ironía: «El tan anunciado colapso de la derecha ha sido pospuesto». EFE

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