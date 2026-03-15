Italia encara la última semana de referéndum entre quejas por la crispación política

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Roma, 15 mar (EFE).- Italia ha entrado este domingo en la última semana de la campaña para el referéndum constitucional sobre la Justicia en un clima de creciente tensión, marcado por la quema de imágenes de la primera ministra, Giorgia Meloni, y del titular de Justicia, Carlo Nordio, durante las protestas del fin de semana.

El Ejecutivo italiano denunció hoy un «endurecimiento del tono» de los opositores tras los incidentes registrados el sábado en Roma en el marco de las movilizaciones del colectivo «No Social», a siete días de la cita electoral.

El vicepresidente y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, pidió «mucha prudencia» ante el clima de tensión y criticó las formas de los detractores de la reforma.

«No se puede hacer campaña electoral quemando imágenes de la primera ministra y del ministro de Justicia», dijo en una entrevista en la televisión italiana Rete4, en la que defendió que la reforma modernizará el país y lo «acercará» a los estándares europeos.

La condena a los incidentes fue generalizada, sumándose a ella tanto el bloque de centroderecha en el poder como la oposición y la Asociación Nacional de Magistrados (ANM).

La consulta, que se celebrará los próximos 22 y 23 de marzo, decidirá la validación de una reforma que plantea separar las carreras de jueces y fiscales para impedir los llamados «cambios de toga».

Además, propone dividir el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) en dos órganos distintos y modificar el sistema de elección de sus miembros mediante sorteo.

El Gobierno sostiene que busca garantizar mayor equilibrio, transparencia e independencia, mientras que la oposición y la mayoría de la magistratura consideran que puede debilitar la autonomía judicial y alterar los equilibrios constitucionales.

Desde Bolonia (norte), la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, principal voz del «no», advirtió hoy de que la reforma pretende poner a los jueces «bajo el control del Gobierno» y vulnerar la independencia del Consejo Superior de la Magistratura.

«Esta reforma divide y sortea el Consejo Superior de la Magistratura, que es el órgano al que la Constitución confía la delicadísima tarea de garantizar la independencia de la magistratura», afirmó durante un acto de campaña.

Pese a que Meloni ha reiterado que no dimitirá en caso de derrota y ha pedido no personalizar el voto, la oposición ha logrado convertir la cita en un examen a su gestión.EFE

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