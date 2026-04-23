Italia evalúa con socios europeos restringir importaciones de asentamientos cisjordanos

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Roma, 23 abr (EFE).- El Gobierno italiano evalúa junto a otros socios europeos aplicar restricciones a las importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania para frenar la financiación de las redes de colonos extremistas, según anunció este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Durante una sesión de control en el Senado italiano, Tajani urgió a un cambio de rumbo en la región y al fin de la política de asentamientos y de la violencia contra la población palestina.

«La situación en Cisjordania no va bien, debe cambiar», afirmó el jefe de la diplomacia italiana, quien subrayó que las posibles sanciones comerciales buscan golpear directamente las estructuras financieras de los grupos extremistas en los territorios ocupados.

Cualquier hipótesis de anexión en la zona es, según el ministro, «inaceptable» porque socava la solución de los dos Estados.

Sin embargo, Tajani marcó distancias con la propuesta de suspender el acuerdo de asociación UE-Israel, propuesto por España, Irlanda y Eslovenia, al considerar que golpear indiscriminadamente a la sociedad civil israelí no es la respuesta adecuada para fomentar el diálogo.

Precisamente Chipre acoge desde esta tarde y hasta mañana una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicará la necesidad de que los Veintisiete adopten alguna medida en relación a Israel.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asistirá a esta cumbre, en la que se tratarán la guerra en Irán, la situación en general en Oriente Medio, los efectos económicos de la crisis y cómo hacerles frente, la ayuda europea a Ucrania y el próximo presupuesto comunitario. EFE

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