Italia exige a la Bienal pruebas de que el pabellón ruso cumple con las sanciones vigentes

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(Actualiza con detalles de conversación entre los ministros de Cultura de Italia y Ucrania)

Roma, 13 mar (EFE).- El Ministerio de Cultura de Italia ha solicitado este viernes a la Bienal de Arte de Venecia que facilite, con la «máxima urgencia», la documentación relativa a la participación de Rusia en la próxima edición para verificar su «compatibilidad» con el régimen de sanciones vigente.

En concreto, el Ejecutivo ha pedido información sobre las modalidades de montaje y gestión del pabellón, así como una copia íntegra de la correspondencia entre la Fundación y las autoridades moscovitas, según explicó el organismo en un comunicado.

La 61ª Bienal de Venecia, uno de los foros artísticos más importantes del mundo, comenzará el 9 de mayo para exhibir en sus pabellones las propuestas y proyectos de un total de 99 países, algunos de ellos por primera vez, como El Salvador.

La solicitud llega tras la controvertida decisión del presidente de la institución, Pietrangelo Buttafuoco, de volver a invitar a Rusia a la cita artística, de la que había sido excluida tras la invasión de Ucrania en 2022.

La intención del responsable de la Bienal es no cerrar las puertas a ningún país y, por eso, en el evento también estarán representados algunos en guerra como Irán, Israel o Ucrania.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, abordó este viernes la polémica con su homóloga ucraniana, Tetyana Berezhna, quien calificó de «inaceptable» la participación rusa y aseguró que se contrapone a la línea de apoyo firme que Roma mantiene con Kiev, según un comunicado del Ministerio.

Por su parte, Giuli reafirmó el compromiso del Gobierno «con la protección de la identidad cultural ucraniana» e insistió en que la Bienal toma sus decisiones con «total autonomía» del Ejecutivo.

Ambos ministros acordaron intensificar la cooperación para «contrarrestar la propaganda cultural putiniana» en territorio italiano y programar nuevas iniciativas para poner en valor la cultura de Ucrania.

La administración de Giorgia Meloni y su titular de Cultura, Alessandro Giuli, habían manifestado hasta ahora su contrariedad ante esta medida, aunque respetándola, mientras que la Comisión Europea ha amenazado con cancelar la subvención que recibe el evento si se confirma la asistencia rusa.

En un intento de rebajar las tensiones, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, sugirió este jueves que la elección de artistas críticos con el Kremlin para participar en el certamen sería «una buena señal». EFE

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