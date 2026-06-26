Italia fortalece su presencia industrial en México con maquinaria y tecnología

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- México e Italia estrechan su cooperación industrial, impulsada por el fortalecimiento de la presencia de la maquinaria y la tecnología italianas en sectores estratégicos del país norteamericano.

De acuerdo con datos de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), la cuota de mercado de la maquinaria italiana en México alcanzó 5,6 % durante el primer trimestre de 2026, por encima de los niveles registrados en años recientes, lo que consolida a ese país como uno de los principales proveedores de equipos industriales para la economía mexicana.

Según la ICE, la tendencia muestra un crecimiento sostenido: en 2025 la participación italiana fue de 5,2 %, frente al 5,1 % de 2024 y el 4,9 % de 2023, en un mercado donde compite con fabricantes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

La directora de la ICE en México, Olga Gravela, señaló que estos resultados evidencian la creciente competitividad de las empresas italianas en sectores industriales estratégicos y consolidan a Italia entre los principales socios de México en el suministro de maquinaria.

El fortalecimiento de esta relación se produce en el marco de un intercambio comercial que ronda los 11.000 millones de dólares anuales. De acuerdo con cifras citadas por el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, el país latinoamericano es actualmente el segundo socio comercial de Italia en América.

Modiano destacó que la reciente modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para ampliar la inversión y el intercambio económico entre ambas naciones, además de impulsar el crecimiento de la relación bilateral.

El “Made in Italy” apuesta por la transformación productiva

Analistas y representantes del sector consideran que el avance de las compañías italianas responde a la creciente demanda de soluciones tecnológicas para la modernización de la industria mexicana, particularmente en áreas como automatización, manufactura avanzada, eficiencia energética y digitalización de procesos.

En este contexto, empresas italianas de sectores como energía, maquinaria industrial y tecnologías para manufactura han identificado a México como un mercado prioritario para expandir operaciones y fortalecer su participación en las cadenas productivas establecidas en el país.

Entre los segmentos con mayores oportunidades destacan las energías renovables, la automatización industrial y la manufactura inteligente, considerados pilares para incrementar la competitividad de las plantas productivas mexicanas en un entorno global cada vez más orientado a la innovación y la sostenibilidad.

Estos temas fueron analizados durante la tercera edición del Día Nacional del “Made in Italy”, celebrada en Ciudad de México, donde autoridades y empresarios de ambos países coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación tecnológica e industrial.

Durante el encuentro también se destacó el papel de la tecnología italiana en procesos productivos de empresas instaladas en México, así como las oportunidades que ofrece México para nuevas inversiones vinculadas con la transformación digital y la transición energética.

El presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Sergio Contreras Pérez, señaló que la cooperación entre Italia y México demuestra que la excelencia tecnológica, la innovación y la calidad son elementos fundamentales para generar crecimiento económico, competitividad y prosperidad para ambas naciones.

Con ello, México e Italia refuerzan una relación económica que trasciende el intercambio comercial hacia una mayor integración industrial y transferencia tecnológica.

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(Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la difusión de este contenido.