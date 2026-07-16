Italia impone penas de hasta 12 años por el derrumbe de puente en Génova

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Un total de 32 acusados fueron condenados este jueves a penas de hasta 12 años de prisión por el derrumbe del puente Morandi de Génova (noroeste de Italia) en 2018, que causó 43 muertos, anunció el tribunal.

Entre ellos figuran varios exdirectivos de la empresa de autopistas Autostrade per l’Italia (Aspi), gestora del enorme viaducto situado en la autopista que conecta Italia y Francia, que se derrumbó el 14 de agosto de 2018 a las 11h36 hora local (09h36 GMT), bajo una lluvia torrencial, precipitando al vacío decenas de vehículos.

Giovanni Castellucci, exdirector general de Autostrade, ya en prisión por otro accidente mortal ocurrido en 2013 en un viaducto del sur de Italia, recibió la pena más dura.

Fue declarado culpable de negligencia y homicidio involuntario al término de un juicio que se abrió en 2022 bajo una gran carpa instalada en el patio del tribunal de Génova.

El exdirectivo, acusado de posponer trabajos de mantenimiento, fue condenado a 12 años de cárcel.

«Me siento responsable, pero no culpable», había declarado ante los jueces, a pesar del informe de los magistrados encargados de investigar esta catástrofe cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

Los exnúmeros dos y tres de Autostrade fueron condenados a cinco años y medio y 11 años de prisión, respectivamente.

Un antiguo alto cargo del Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes, encargado de la supervisión de las concesiones de autopistas, recibió una condena de cinco años de prisión.

Otros 28 coacusados —de un total de 57— fueron declarados culpables y condenados a penas de al menos un año y 11 meses de prisión, precisó la agencia de prensa Agi.

«Hoy podemos decir que hay culpables por el asesinato de nuestros seres queridos», declaró al conocerse el veredicto Michele Matti Altadonna, hermano de una de las 43 víctimas.

«El derrumbe no fue una fatalidad, sino el resultado de graves errores y omisiones por parte de quienes debían garantizar la seguridad» de la obra, subrayó el viceministro italiano de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi.

Según los magistrados entre la inauguración del puente en 1967 y el derrumbe, 51 años después, no se realizaron las intervenciones mínimas de mantenimiento.

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