Italia inicia el trámite para indultar a un joyero condenado por matar a dos atracadores

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Roma, 16 jul (EFE).- El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, inició este jueves los trámites para la concesión de un indulto al joyero Mario Roggero, mientras que la coalición gubernamental de centroderecha también impulsara una recogida de firmas para evitar que el comerciante cumpla su pena en prisión por haber asesinado a dos atracadores en 2021.

La decisión del Ministerio de Justicia se produce apenas un día después de que el Tribunal Supremo de Italia confirmara la sentencia de 14 años y 9 meses de prisión para Roggero, en uno de los casos más mediáticos de los últimos años y que provocó el apoyo de los partidos de la derecha italiana que consideraron legítimo el poder disparar por legítima defensa.

El joyero, actualmente de 72 años, ha sido condenado por matar a tiros a dos atracadores y herir a un tercero el 28 de abril de 2021 tras el asalto de su tienda en la localidad de Grinzane Cavour (norte). Los asaltantes portaban pistolas de juguete y Roggero les siguió disparándolos con su revólver por la calle.

El condenado siempre ha defendido que actuó en legítima defensa y empujado por el «terror» que sufría tras un robo precedente en su mismo negocio en 2015.

La iniciativa de la recogida de firmas de la coalición del Ejecutivo italiano —que integra a Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, entre otros grupos— busca recabar el apoyo de diputados y senadores para solicitar formalmente la medida de gracia.

«La situación de Roggero merece una respuesta inmediata para evitar que, dada su edad, afronte lo que en la práctica se convertiría en una cadena perpetua insoportable», señalaron las fuerzas políticas en una nota conjunta.

A la presión legislativa se sumó el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien calificó la situación de «injusta, incomprensible y difícil de aceptar».

A través de sus redes sociales, Crosetto criticó que la jurisprudencia de los últimos años haya «distorsionado» las leyes para liberar de forma prematura a asesinos de funcionarios públicos, mientras se encarcela al joyero.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, exigió el «indulto inmediato» en su perfil de Instagram, afirmando que «en la cárcel deben estar los verdaderos delincuentes y no quienes se defienden de una agresión».

De forma paralela a la vía institucional, la movilización ciudadana ha ganado fuerza en internet, ya que según ha podido constatar EFE, en la plataforma Change.org se registran hasta el momento diez peticiones activas que suman un total de 116.574 firmas de apoyo a la liberación de Roggero. EFE

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