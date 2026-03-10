Italia investiga el encarecimiento «anómalo» de los carburantes en plena guerra de Irán

Roma, 10 mar (EFE).- El Gobierno de Italia ha dado instrucciones a la policía para investigar el encarecimiento «anómalo» de los carburantes por encima del precio de referencia actual, en plena guerra de Irán que amenaza al comercio de crudo mundial.

El Ministerio de Empresas ordenó a sus entes de vigilancia que «activen inmediatamente acciones, en base a la legislación vigente, contra posibles fenómenos especulativos», según una nota de este organismo.

En una reunión de una comisión de vigilancia del mercado presidida por el ministro Adolfo Urso y convocada para analizar la situación tras la crisis en Irán ya se han detectado algunos posibles casos.

«En el caso de dos de las principales compañías petrolíferas (que no especifica), los precios medios aplicados en las gasolineras han aumentado en mayor medida que el precio aconsejado por sus empresas de referencia», se lee en el comunicado ministerial.

El aumento o descenso fraudulento de precios en el mercado público es un delito en Italia que puede conllevar multas y condenas de hasta tres años de prisión y la inhabilitación para comerciar.

El Ministerio ha remitido a los agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas y de delitos financieros) una lista de ejemplos «anómalos» para que lleve a cabo las oportunas pesquisas.

El Gobierno de Italia sigue con atención y preocupación el desarrollo de la guerra en Irán y la crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

La primera ministra, Giorgia Meloni, comparecerá el miércoles ante el Parlamento para abordar la situación y su titular de Economía, Giancarlo Giorgetti, ha instado a la Unión Europea a idear «medidas extraordinarias» para contener una posible crisis energética.

El Consejo de Ministros se reunirá este martes por la tarde pero no modificará la política de impuestos indirectos en el carburante a pesar de que en un primer momento se había especulado con que lo haría.

Entretanto, los italianos notan ya las subidas en las gasolineras, tal y como constatan los datos del último observatorio semanal del Ministerio de Medioambiente, el primero desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

El litro de gasolina se ha encarecido un 4,47 %, hasta los 1,745 euros; el del gasóleo un 8,63 %, hasta los 1,869 euros, y el del gas licuado un 1,97 % hasta los 0,710 euros, mientras que el combustible para calefacción se ha disparado un 17 %, hasta 1,674 euros.

El G7, el grupo de democracias más industrializadas del planeta y del que Italia forma parte, ha asegurado su disposición a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos en esta nueva crisis en Oriente Medio, entre lo que se incluye la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Italia es un país importador de petróleo y en 2025 el 12,2 % del crudo que recibió precedió del golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait), aunque su principal proveedor (24,2 %) fue Libia, según cifras de la asociación de refinerías UNEM. EFE

