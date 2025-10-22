Italia lidera la clasificación de persecución por equipos femenino en el Mundial de Chile

Santiago de Chile, 22 oct (EFE).- Italia inició este miércoles comandando las clasificaciones de la persecución por equipos femenino que dio apertura al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025, que se realiza en Chile hasta el 26 de octubre, en el que se disputarán 22 títulos mundiales entre femeninos y masculinos.

En la primera jornada del mundial de pista estará en disputa las clasificatorias de la persecución por equipos masculino y se definirán los títulos de la carrera scratch 10 km femenino, y la velocidad por equipos en ambas ramas.

Las italianas Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli registraron el mejor tiempo con 4 minutos, 9 segundos y 609 centésimas en los 4 kilómetros de la prueba para avanzar a la primera ronda.

El equipo italiano, terceras en el Mundial de 2024 de Ballerup, quedaron emparejadas con el equipo de Polonia, que finalizó en el octavo lugar con un registro de 4:22.024.

El segundo lugar de las clasificatorias fue para Gran Bretaña, acreedor de ocho títulos mundiales, que registró 4:09.865 y buscarán el avance a las medallas ante Suiza que entró en el séptimo puesto a 8,637 segundos de las líderes.

Las británicas compitieron con un equipo compuesto por Jessica Roberts, Megan Barker, Josie Knight, Anna Morris, que en su mayoría participó del Mundial de 2024 en el que dominaron el podio con dos equipos al llevarse el oro y la plata.

El equipo de Alemania fue tercero en con un tiempo de 4:11.462 y se enfrentará a Japón que ocuparon la sexta posición al terminar con un crono de 4:17.897.

Australia, por su parte, quedó en la cuarta plaza con 4:16.976 y luchará ante Bélgica que entró de quinto con 4:17.381, luego de superar una salida en falso.

La cuarteta de España integrada por Isabella Maria Escalera, Laura Rodríguez Cordero, Isabel Ferreres Navarro y Margarita López Llull no avanzó a la primera ronda, tras finalizar en el undécimo puesto, de 13 equipo participantes, con un tiempo de 4:27.565.

En los equipos sudamericanos que compitieron destacó el anfitrión Chile que registró un tiempo de 4:27.524 para quedar en el décimo lugar, por encima de Colombia con la promesa juvenil Stefany Cuadrado que quedaron penúltimas con 4:30.685. EFE

