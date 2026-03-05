Italia mandará barcos para defender a Chipre y ayuda antiaérea a países del Golfo

1 minuto

Roma, 5 mar (EFE).- Italia mandará barcos de la Marina militar a Chipre y sistemas de defensa antidrones y antimisiles a los países del Golfo que han solicitado ayuda tras los ataques de Irán, anunció este jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en una comparecencia en la Cámara de los diputados.

Crosetto también anunció que «junto con los españoles y los franceses» desplegará ayuda naval a Chipre, después de que fuera interceptado un misil que se dirigía a su territorio.

«Debemos reevaluar nuestra presencia en la región y responder a las peticiones de los países amigos que se encuentran en dificultades. Tenemos la intención de desplegar un dispositivo multidominio en Oriente Medio, con sistemas de defensa aérea antidrones y antimisiles», afirmó el ministro. EFE

ccg/jgb