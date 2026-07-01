Italia mantiene una inflación del 3% en junio

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La inflación se mantuvo elevada en junio, en 3% interanual, tras haberse acelerado con fuerza en mayo (3,2%), según una primera estimación publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

La aceleración registrada en los últimos meses se debe, entre otros factores, al aumento de los precios de la energía en plena guerra en Oriente Medio.

Los precios de la energía no regulada, como los combustibles, siguieron aumentando, con un alza interanual del 12,9%, mientras que los del gas y la electricidad subieron un 9,3%.

No obstante, la inflación se desaceleró ligeramente en junio gracias a una leve caída de los precios de los alimentos frescos y de algunos servicios, como el transporte.

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