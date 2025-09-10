The Swiss voice in the world since 1935

Italia multa a una guardería por publicar fotos íntimas de menores en su web

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 10 sep (EFE).- El Garante de la Privacidad de Italia, ente que vela por la protección de los datos personales, multó este miércoles con 10.000 euros a una guardería por publicar en su página web fotos de menores en situaciones íntimas, como el baño o el cambio de pañal.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de un padre que, para poder inscribir a su hija en el centro, se vio obligado a firmar un consentimiento para la recolección y el uso de imágenes de la niña.

«Durante la investigación se comprobó que la guardería había publicado en su sitio web y en su perfil de Google Maps numerosas imágenes de los menores en distintos momentos del día, incluso en contextos particularmente delicados como el sueño, el comedor, el uso de baños, el cambio de pañal o los masajes infantiles», señaló este miércoles la autoridad en un comunicado.

Además de la sanción económica, el organismo prohibió la difusión adicional de las imágenes en las que aparecen niños de entre 3 meses y 3 años, y ordenó su eliminación.

Según el Garante, se trata de situaciones «caracterizadas por una especial sensibilidad o que deberían mantenerse reservadas», cuya exposición en la web conlleva riesgos significativos, como el uso indebido de las imágenes por parte de «personas malintencionadas con fines ilícitos o delictivos contra los menores».

El Garante afirmó que el tratamiento de estos datos no puede justificarse legalmente con el consentimiento de los padres, ya que prevalece el interés superior del menor a no ser expuesto públicamente en momentos íntimos de su experiencia educativa, incluso con fines promocionales del centro.

Asimismo, subrayó que dicho consentimiento no puede considerarse «libre y consciente», dado que su negativa habría impedido la inscripción del menor en la escuela infantil.

El padre que denunció la situación además alertó a las autoridades de la presencia de un sistema de videovigilancia activo durante las actividades escolares y educativas dentro del centro.

Las cámaras, que recogían imágenes de los niños, del personal educativo, de padres, proveedores y visitantes, no respetaban el Estatuto de los Trabajadores ni la legislación vigente en materia de privacidad. EFE

csv/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR