Italia no participará en fuerza multinacional en Ucrania y estudia formación militar fuera

Roma, 28 ago (EFE).- El Gobierno italiano insistió este jueves en que no participará en «una eventual fuerza multinacional» en Ucrania, aunque reconoció que está evaluando «hipótesis de monitoreo y formación fuera de las fronteras ucranianas» cuando cesen las hostilidades.

En un comunicado difundido tras una reunión convocada por la primera ministra, Giorgia Meloni, para analizar «la vía negociadora» hacia la paz en Ucrania tras los recientes encuentros en la Casa Blanca, se confirmó que «no está prevista ninguna participación italiana en una eventual fuerza multinacional que actúe en territorio ucraniano».

No obstante, el Ejecutivo aclaró que «se están evaluando hipótesis de monitoreo y formación fuera de las fronteras ucranianas, únicamente una vez alcanzado el cese de las hostilidades».

El Gobierno destacó que la clave para avanzar en la negociación reside en «sólidas y creíbles garantías de seguridad para Ucrania, que deben elaborarse junto con Estados Unidos, los socios europeos y occidentales».

«Italia está contribuyendo a su definición con la propuesta de un mecanismo defensivo de seguridad colectiva inspirado en el artículo 5 del Tratado de Washington», se añade en la nota.

En la reunión participaron el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani; el otro vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini; y el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Tajani insistió este jueves en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que Italia no enviará militares a territorio Ucraniano y que no espera una solución en el país antes del final del año.

«Consideramos que es más efectivo inspirarse en el artículo 5 de la OTAN para garantizar la seguridad, con Estados Unidos y otros países que firmen un tratado con Ucrania de asistencia mutua y que, en caso de un ataque externo, intervengan en defensa», explicó Tajani.

Por su parte, Meloni condenó los ataques de Moscú ocurridos esta noche sobre Kiev con drones y misiles, que dejaron al menos 18 muertos, entre ellos varios niños, y acusó a Rusia de rechazar «la vía negociadora».

«Los intensos ataques de esta noche sobre Kiev demuestran quién está del lado de la paz y quién no tiene intención de creer en la vía negociadora», escribió la mandataria italiana en su cuenta de X.EFE

