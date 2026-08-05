Italia pedirá a la UE el máximo margen presupuestario para la energía y 0,9 % en defensa

Compartir

2 minutos

Roma, 5 ago (EFE).- El ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, anunció este miércoles que Italia pedirá a la Unión Europea el máximo del margen presupuestario del 0,6 % para el gasto energético mientras que indicará el 0,9 % para la defensa previsto en las clausulas de salvaguardia.

«Sin duda, solicitaremos el máximo para la seguridad energética, es decir, 0,3% más 0,3% (en el siguiente año). En defensa, sin embargo, no tomaremos el máximo y nos limitaremos al 0,9%»,, declaró Giorgetti en una comparecencia ante la Cámara de Diputados para comunicar la activación de las cláusulas de salvaguardia nacional.

Explicó que la cláusula original era para defensa y era del 1,5% anual pero la novedad es que, dentro de este 1,5 %, se puede destinar un 0,3% anual, hasta un máximo del 0,6 %, a la seguridad energética», explicó el ministro que informó que esta petición tendrá que ser aprobada en el Parlamento.

Señaló que la Comisión Europea evaluará las solicitudes «en septiembre, y posiblemente recomendará su aprobación al Consejo, que se espera formalice la recomendación en la reunión del ECOFIN en octubre».

Y explicó que «la asignación de recursos a lo largo de los distintos ejercicios económicos y la preparación de las provisiones necesarias para la aplicación de las medidas se llevarán a cabo, con el próximo presupuesto, únicamente después de que se haya aprobado la resolución sobre la desviación, a la espera de la aprobación de las nuevas normas contables».

Y solo entonces «el Parlamento deliberará sobre la denominada desviación presupuestaria», continuó el ministro de Economía.

Las cláusulas nacionales de escape fueron introducidas en el marco presupuestario de la UE en la reciente reforma y permite «una desviación de la senda de gasto neto» cuando existan «circunstancias excepcionales» que escapen al control del Estado miembro, tengan una incidencia importante en las finanzas públicas de dicho Estado miembro y requieran medidas fiscales contracíclicas. EFE

ccg/alf