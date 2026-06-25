Italia pedirá a la UE que active el mecanismo de Proteccion Civil para ayudar a Venezuela

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Roma, 25 jun (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció este jueves que pedirá a la Unión Europea que active el mecanismo de Protección Civil para «coordinar y financiar» las intervenciones de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

«Sigo con atención la evolución de la situación tras el violento terremoto que ha sacudido Venezuela. Expreso mi solidaridad con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el apoyo de Italia al pueblo venezolano en este momento tan difícil», afirmó en X Tajani.

Tajani expresó a la presidenta el pésame de Italia por las víctimas ya confirmadas del terremoto que ha azotado el país. «Estamos cerca del pueblo de Venezuela. La presidenta me ha informado de que La Guaira es el estado más afectado del país, pero que habría fallecidos en otras ciudades y pueblos», explicó en las redes sociales.

Agregó que aunque aún se está llevando a cabo una evaluación de los daños y las víctimas causados por el terremoto, Italia está preparado para prestar apoyo y se pedirá «a la UE que active el mecanismo de protección civil para coordinar y financiar las intervenciones de emergencia».

«La Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y el personal de la Embajada de Italia y del Consulado General en Caracas están plenamente operativos para verificar las condiciones de seguridad de nuestros compatriotas y prestar toda la asistencia necesaria», prosiguió el ministro .

Tajani añadió después en una entrevista televisiva que «se hará todo lo necesario para ayudar a la población venezolana, que cuenta con una enorme comunidad italiana, una de las más grandes del mundo. Hay muchos italo-venezolanos y estamos dispuestos a ayudar también a nuestros compatriotas».

La presidenta encargada de Venezuela informó que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. EFE

ccg/cc