Italia pide a la UE sancionar al ministro israelí Ben Gvir por el trato a la flotilla

1 minuto

Roma, 21 may (EFE).- Italia ha pedido formalmente este jueves a la Unión Europea (UE) la adopción de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por humillar a los activistas retenidos y maniatados de la Flotilla Global Sumud.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha solicitado a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, la inclusión en la próxima reunión ministerial «la adopción de sanciones» contra Ben Gvir por «sus inaceptables acciones» con los activistas.

El controvertido ministro de Seguridad Nacional de Israel ha causado una gran indignación tras publicar un vídeo en el que se burla de los 430 activistas de la Flotilla, maniatados en el suelo a su llegada al puerto de Ashdod tras la interceptación de la flota. EFE

gsm/lss