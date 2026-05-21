Italia pide a la UE sancionar al ministro israelí Ben Gvir por el trato a la flotilla

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Roma, 21 may (EFE).- Italia ha pedido formalmente este jueves a la Unión Europea (UE) la adopción de sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por humillar a los activistas retenidos y maniatados de la Flotilla Global Sumud.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, informó en la red social X que ha solicitado formalmente a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, incluir en la próxima reunión ministerial «la adopción de sanciones» contra Ben Gvir por «sus inaceptables acciones» con los activistas.

Además, ha acusado a Israel de «detener a los activistas en aguas internacionales», de «someterles a vejaciones y humillaciones» y de «violar los más elementales derechos humanos».

El controvertido ministro de Seguridad Nacional de Israel ha causado una gran indignación tras publicar un vídeo en el que se burla de los 430 activistas de la Flotilla, maniatados en el suelo a su llegada al puerto de Ashdod tras la interceptación de la flota.

Tras la protesta de países como Italia, Francia o España, de donde son algunos de los activistas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha condenado el modo en que su ministro los trató, asegurando que «no se ajusta a los valores y normas de Israel».

No obstante, el Gobierno italiano, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ayer convocó al embajador israelí en Roma, Jonathan Peled, para protestar formalmente por este trato tras la detención.

Tras el encuentro entre el secretario general de Exteriores italiano, Riccardo Guariglia, y el embajador israelí, el Gobierno de Meloni ya había advertido en la víspera que se reservaba el derecho de evaluar «iniciativas políticas» en el seno de la UE contra el ministro.

Entre los 27 italianos de la Flotilla estaban el diputado del opositor Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Dario Carotenuto y el periodista del diario Il Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, que ya han logrado regresar a su país esta mañana.

Y a su llegada, han denunciado el trato brutal por parte de Israel tras la interceptación de la flota. EFE

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