Italia pide aclarar el incendio de Suiza y ve «poco responsable» usar bengalas en un bar

Crans Montana (Suiza), 2 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio en un bar en la noche de fin de año, que se saldó con al menos 40 muertos y 115 heridos, varios de ellos italianos.

«Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general», avanzó a los medios Tajani, quien consideró «poco responsable» el uso de bengalas en un bar.

El ministro y vicepresidente italiano aclaró tras reunirse con las autoridades helvéticas que la colaboración es «positiva» pero avisó que, tras «salvar vidas», la búsqueda de la verdad es «fundamental». EFE

