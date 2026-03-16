Italia pide reforzar la misión Aspides en el Mar Rojo pero descarta intervención en Ormuz

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Roma, 16 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este lunes reforzar la misión europea ‘Aspides’ en el Mar Rojo para proteger el tráfico comercial hacia el canal de Suez, aunque descartó ampliar su radio de acción al estrecho de Ormuz, donde apostó exclusivamente por la vía diplomática.

«Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz, ya que son misiones que tienen un carácter defensivo», afirmó Tajani a su llegada a Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Sobre la situación en Ormuz, Tajani insistió en que es necesario «un esfuerzo diplomático adicional para garantizar la libertad de navegación», algo que – dijo – «interesa no solo a los países occidentales, sino a todo el mundo, incluida China». EFE

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