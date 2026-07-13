Italia pide unanimidad en la aprobación de sanciones a los productos de los asentamientos

Compartir

2 minutos

Bruselas/Roma, 13 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró este lunes que Italia no se opone a la posibilidad de aprobar sanciones a los productos de los asentamientos israelíes en Cisjordania, pero instó a que sea una decisión tomada por unanimidad ya que se trata de «una decisión política y no comercial».

«Analizaremos las propuestas en detalle y las evaluaremos. No nos oponemos, pero desconozco si se podrá tomar una decisión antes de las elecciones en Israel», explicó Tajani, al margen de la Conferencia Europea de Cooperación.

Asimismo confirmó que Italia apoya las sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, y que se opone a los asentamientos de colonos en Cisjordania. «También estamos dispuestos a imponer sanciones, pero veamos cuáles son», agregó.

Sobre el ministro israelí, investigado por la Fiscalía de Roma por tortura y secuestro de los activistas de la Flotilla, destaco que «habría que conseguir que quienes hasta ahora se han opuesto también voten a favor de las sanciones».

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete debaten hoy el documento que la Comisión Europea remitió la semana pasada a los Estados miembros, con alternativas que van desde reforzar el actual sistema de trato diferenciado hasta prohibir total o parcialmente las importaciones de productos de los asentamientos en Cisjordania.

Si la medida se encuadra como política comercial, bastaría la mayoría cualificada, mientras que si se plantea como política exterior o sanciones exigiría unanimidad, lo que permitiría a un solo Estado miembro bloquearla. EFE

ccg/ah