Italia prevé utilizar 14.900 millones de euros del programa europeo SAFE para defensa

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Roma, 28 jul (EFE).- El ministros de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció este martes que se han reservado 14.900 millones de euros del programa SAFE de la UE para financiar el gasto en defensa y utilizarlos antes de que termine el año, durante una intervención ante las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado.

Posteriormente el ministro italiano de Defensa, Guiso Crosetto, matizó que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva y que se evaluará «cuánto de los 14.900 millones de euros se deberán utilizar».

«El SAFE, tal como se ha configurado, es un instrumento de financiación de la defensa militar, no uno adicional, y es una alternativa a los bonos del Tesoro. Es una decisión puramente técnica que se tomará antes de fin de año», aclaró Crosetto.

El programa SAFE ofrece préstamos a largo plazo (reembolsables en 45 años) con tipos de interés favorables para la compra de armamento, con el fin de aumentar las capacidades militares de cada Estado, principalmente a empresas y grupos industriales europeos.

Ya se han adherido países como España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Croacia, Portugal y Rumanía.

SAFE permitirá movilizar hasta 150.000 millones en créditos concedidos a los países del club comunitario.

El Gobierno italiano llevaba tiempo indeciso sobre el uso de SAFE y al respecto el senador del partido gubernamental Liga Claudio Borghi matizó que «el Parlamento decidirá en función de los datos sobre oportunidad y conveniencia». EFE

ccg/mb