Italia reabrirá el viernes su embajada en Teherán tras el acuerdo entre EE.UU e Irán

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Roma, 17 jun (EFE).- Italia reabrirá el viernes su embajada en Teherán dada la «esperanza» que suscita el acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras casi cuatro meses de guerra, según adelantó este miércoles el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

«Hemos recibido el acuerdo alcanzado entre EE.UU e Irán con esperanza, aunque en lo que respecta a Oriente Medio la prudencia es siempre obligada. No obstante, por primera vez percibimos una salida hacia la paz», declaró al comparecer en la Cámara de los Diputados.

Así, el jefe de la diplomacia italiana anunció que el próximo viernes reabrirá la embajada en Teherán y las oficinas de la Agencia para la Promoción en el Extranjero y la Internacionalización de las empresas italianas (ICE).

«Nuestra embajadora (Paola Amadei) volverá a la capital iraní junto a todos los diplomáticos y funcionarios del Ministerio», declaró.

La Embajada italiana cerró sus puertas el pasado 5 de marzo, pocos días después del ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, y sus responsables fueron trasladados «por seguridad» a Bakú, la capital de la cercana Azerbaiyán.

Este viernes está previsto que Estados Unidos e Irán firmen su acuerdo para poner fin a la guerra en la localidad suiza de Bürgenstock. EFE

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