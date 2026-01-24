Italia rechaza lecciones sobre su compromiso en Afganistán tras el reproche de Trump

(Actualiza con declaraciones del ministro de Exteriores y representantes políticos)

Roma, 24 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha defendido el compromiso de los soldados italianos en las misiones internacionales, tras el reproche del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados en Afganistán.

Crosetto lamentó en primer lugar la polémica suscitada después de que Trump afirmara que las tropas de la OTAN en Afganistán solían permanecer lejos del frente y avanzó que ha encauzado su respuesta a estas palabras «a través de actos formales», que no esclareció.

«Así se hace entre instituciones. He realizado un breve repaso histórico de lo ocurrido en Afganistán y en otros muchos escenarios. Lo bueno de los hechos es que no se pueden borrar», afirmó en la red social X.

El ministro rechazó acto seguido cualquier lección sobre «el compromiso de Italia, de sus Fuerzas Armadas en las misiones, sobre su valor, su sacrificio, sobre su rol no marginal».

«No podemos y no queremos aceptar análisis superficiales y equivocados. De parte de nadie», zanjó.

El pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, Trump minimizó el rol de sus aliados de la OTAN en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021.

«Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán… y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente», afirmó, para alegar que la OTAN no ayudaría a Estados Unidos en caso de necesidad.

La Alianza Atlántica invocó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y, tras la invasión de Afganistán y la caída del régimen talibán, los miembros de la OTAN, también Italia, desplegaron efectivos en el país bajo el mando de la Fuerza Internacional para la Asistencia para la Seguridad (ISAF).

Las palabras de Trump han indignado especialmente en Reino Unido y su primer ministro, Keir Starmer, las ha tachado de «insultantes».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, conocida aliada de Trump en el continente europeo, no ha respondido a estas palabras y ayer llegó incluso a asegurar que pedirá el Nobel de la Paz para el mandatario estadounidense en caso de que pacifique Ucrania.

Por contra, su ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, sí que ha respondido a la polémica, aunque sin referirse a Trump, sino recodando en sus redes a los 53 soldados italianos muertos y los 723 heridos en la misión en Afganistán.

Muchos de ellos, defendió en X, condecorados con varias distinciones al valor militar.

La oposición afeó la relación entre Meloni y el mandatario estadounidense.

«La derecha se ofende si les llamas subalternos de Trump pero esta vez estamos en un punto más bajo. Ante sus insultos habría bastado actuar como el primer ministro británico. Pero el Gobierno de Italia calla y Meloni incluso apoya darle el Nobel», criticó el responsable de Exteriores del Partido Demócrata (PD), Peppe Provenzano.

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y ex primer ministro, Giuseppe Conte, tachó de «sobrecogedor» escuchar a Trump «ridiculizar» el compromiso de los soldados italianos caídos en Afganistán y lamentó el silencio de Meloni. EFE

