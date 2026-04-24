Italia rechaza pagar a Suiza los gastos médicos de los heridos del incendio de Nochevieja

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(Actualiza con declaraciones de la primera ministra Giorgia Meloni)

Roma, 24 abr (EFE).- El embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, afirmó este viernes que Italia no reembolsará a Suiza los gastos médicos de los ciudadanos italianos hospitalizados tras el incendio de Nochevieja en la localidad alpina de Crans-Montana, después de que las autoridades suizas plantearan reclamar su pago.

La cuestión se abordó durante un encuentro en Suiza entre el diplomático y el presidente del cantón del Valais, Mathias Reynard, quien explicó que su administración no dispone de margen legal para asumir esos costes, según recogen medios italianos.

«Italia no pagará los gastos sanitarios de los heridos de Crans-Montana, cuyo reembolso pretende solicitar Suiza», afirmó Cornado al término de la reunión.

El embajador recordó además que Italia «se ha hecho cargo durante semanas de la atención médica de dos ciudadanos suizos en Milán (norte) y la Protección Civil del Valle de Aosta (norte) participó en las labores de rescate».

«Existe un principio de reciprocidad que debe respetarse», añadió.

La jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, tildó de «innoble» la supuesta intención de Suiza de reclamar el pago y aseguró que, de formalizarse, Italia «la rechazará al remitente», en un mensaje en sus cuenta de la red social X.

La mandataria explicó haberse enterado por la prensa de la pretensión de las autoridades suizas de exigir el abono de los «onerosos gastos médicos que el hospital de Sion habría sufragado por los ingresos, incluso de pocas horas, de algunos jóvenes» italianos heridos.

«Confío en el sentido de responsabilidad de las autoridades suizas y espero que la noticia resulte ser del todo infundada», concluyó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró también este viernes que su país no pagará y que «no existe ninguna responsabilidad italiana».

«La responsabilidad es únicamente de quienes gestionaban ese local, de quienes no hicieron realizar los controles», dijo el jefe de la diplomacia italiana al margen de un acto en Roma respondiendo a los periodistas.

El incendio tuvo lugar en el bar ‘Le Constellation’ de la ciudad alpina de Crans-Montana durante la fiesta de la pasada Nochevieja y en la tragedia perdieron la vida 41 adolescentes y jóvenes, entre ellos seis italianos, mientras que 115 quedaron gravemente heridos.

Muchos de los heridos tuvieron que ser inmediatamente atendidos por sus quemaduras en hospitales suizos hasta que, en el caso de los once lesionados italianos, pudieron ser trasladados a su país, al centro de quemados de Nigarda, en la ciudad de Milán (norte).

El pasado 21 de abril, varias familias italianas denunciaron haber recibido facturas por la hospitalización, algunas de hasta 70.000 euros, lo que provocó indignación en Italia.

El Gobierno italiano aseguró entonces que las autoridades suizas habían calificado el envío de las facturas como un «error» y garantizado que las familias «no tendrán que pagar nada».

Por su parte, el cantón del Valais explicó que el envío de las facturas es a título informativo y que «no deben ser pagadas por las familias».

Las declaraciones de este viernes reavivan las tensiones entre ambos países, ya afectadas previamente por la polémica excarcelación del dueño del local incendiado, Jacques Moretti, que llevó a Italia a llamar a consultas a su embajador el pasado 24 de enero, aunque este mes regresó a Berna.

También se pronunciaron las familias de las víctimas a través del abogado Fabrizio Ventimiglia, quien calificó de «inaceptable» la petición, según los medios italianos.

«Quien tiene el deber de garantizar la seguridad y no lo hace no puede limitarse después a aplicar fríamente una norma contable. Debe asumir plenamente (también en el plano económico) las consecuencias de lo ocurrido», concluyó Ventimiglia.

En la investigación por esta tragedia hay actualmente 13 imputados, entre ellos los propietarios del local, el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti; el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, y varios funcionarios responsables de los controles de seguridad.

Están procesados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia. EFE

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