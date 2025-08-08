Italia recibió hoy el séptimo tramo de los fondos europeos por valor de 18.300 millones

Roma, 8 ago (EFE).- Italia recibió este viernes de la Comisión Europea el séptimo tramo de los fondos de recuperación por valor de 18.300 millones de euros, lo que eleva el importe total recibido a más de 140.000 millones de euros, informó el Gobierno en una nota.

«El pago se produce tras la evaluación positiva de la Comisión, adoptada el 1 de julio, sobre el logro de 64 objetivos, que incluyen reformas importantes como la ley de competencia, medidas para agilizar los pagos a la administración pública y la revisión del servició civil universal.

El cobro del séptimo tramo sigue a la presentación de la solicitud de pago del octavo tramo, que en los próximos meses permitirá a Italia superar la cifra de 153.000 millones de euros, aproximadamente el 79% de la dotación financiera total del plan presentado.

Entre los objetivos alcanzados con la séptima entrega se encuentran numerosas inversiones estratégicas, como la implementación de infraestructura de transmisión eléctrica, la ampliación de la flota de autobuses y trenes de cero emisiones para el transporte regional, los centros metropolitanos y las principales conexiones nacionales, la remodelación de numerosas estaciones de ferrocarril, así como importantes medidas de ciberseguridad y la mejora de la gestión de los recursos hídricos.

En el sector sanitario, cabe destacar la activación de los Centros de Operaciones Territoriales, la concesión de 55.000 becas de acceso a la universidad a estudiantes con bajos recursos y méritos académicos, 7.200 becas de doctorado en investigación, administración pública y cultura, y 6.000 becas de doctorado innovadoras para empresas. EFE

