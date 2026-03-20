Italia reitera apoyo a las reformas en Venezuela y pide la liberación de presos italianos

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Roma, 20 mar (EFE).- El vicepresidente y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reclamó este viernes la liberación de los presos políticos italianos en Venezuela y reiteró el apoyo de su Gobierno al «proceso de reformas» del país, en una conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil Pinto.

Tajani transmitió a Caracas el apoyo italiano al «camino de reformas iniciado bajo el nuevo liderazgo de la presidenta interina Rodríguez», informó el ministro en su cuenta de X.

«En este contexto, he subrayado la importancia fundamental de la dimensión de los derechos humanos, empezando por la continuación de las liberaciones de los presos políticos italianos», precisó el jefe de la diplomacia italiana en su mensaje.

Asimismo, trasladó la voluntad de Italia de mantener el diálogo con las autoridades venezolanas, basado en «el espíritu de los lazos históricos» que unen a ambas naciones y la «fuerte presencia italiana» en el país latinoamericano.

El ministro manifestó además el deseo de reforzar la cooperación económica bilateral y trabajar con las empresas en un «plan concreto» que abarque los sectores considerados prioritarios para el desarrollo de ambos Estados.

Esta interlocución se produce después de que Tajani conversara el pasado 25 de febrero con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la cooperación entre ambos países y la situación de los ciudadanos italianos detenidos por motivos políticos. EFE

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