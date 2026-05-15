Italia se queja ante la UE por la candidatura de Planas a la dirección general de la FAO

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Roma, 15 abr (EFE).- Italia ha expresado a la presidencia de turno de la Unión Europea, que actualmente recae en Chipre, su malestar por la candidatura del ministro español de Agricultura, Luis Planas, para la Dirección General de la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO) en oposición al italiano Maurizio Martina, actual vicedirector del organismo.

Fuentes del Ministerio de Agricultura de Italia confirmaron a EFE que su titular, Francesco Lollobrigida, ha enviado una carta a su homóloga chipriota Maria Panayiotou, en la que muestra el malestar ante la candidatura de Planas, ya que el Gobierno italiano había propuesto previamente a Martina, quien fue exsecretario del Partido Demócrata (PD), socio en Europa del Partido Socialista, ministro de Agricultura entre 2014 y 2018, y actualmente vicedirector de la FAO.

El anuncio de la candidatura de Planas a la FAO ha causado «perplejidad» en Italia, según las citadas fuentes que además recuerdan que España ya cuenta con un representante al frente de una agencia de la ONU en Roma, en concreto el director del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el economista madrileño Alvaro Lario, que previsiblemente será reelegido para un segundo mandato el próximo febrero.

Por ello consideran incomprensible que España quiera optar a dirigir otro organismo, con sede en Roma, y dedicado a la alimentación como la FAO.

Por otro lado, Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha criticado también la actitud del Partido Demócrata (PD) y su líder, Elly Schlein, en este asunto y los acusa de alinearse con el presidente español Pedro Sánchez.

«El caso Martina es una muestra más de la disposición del Partido Demócrata a dañar y empañar la imagen de Italia, incluso en foros internacionales, con tal de congraciarse con el líder de la izquierda continental», declaró Nicola Procaccini, eurodiputado de Hermanos de Italia y copresidente del grupo conservador en el Parlamento Europeo.

Tras recordar que la candidatura de Maurizio Martina al puesto de Director General de la FAO cuenta con el apoyo del gobierno de Meloni a pesar de que pertenece a un partido opositor al Gobierno, este eurodiputado reprocha a Schlein que prefiera respaldar la «hegemonía alimentaria del gobierno socialista de Pedro Sánchez en la renovación de los altos cargos de las agencias agrícolas internacionales, empezando por la FAO»,

Según publica el diario Corriere della Sera, que no cita fuentes, en la reunión progresista que se celebró en Barcelona hace un mes la opositora italiana Elly Schlein expuso a Pedro Sánchez el problema que representaba la candidatura de Planas a la FAO.

El proceso para la elección del sucesor del chino Qu Dongyu al frente de la FAO se decidirá en julio de 2027 con la votación de los 194 países representados en el organismo. Por el momento las listas de candidatos se están definiendo ahora y, además de Planas y Martina, también se encuentra el excomisario europeo el irlandés Phil Hogan entre los posibles aspirantes. EFE

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