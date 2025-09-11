The Swiss voice in the world since 1935

Italia suma 39 muertos por virus del Nilo Occidental y supera cifras de los últimos años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 11 sep (EFE).- El número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental en Italia ha aumentado a 39, mientras que los casos confirmados suman ya 582, superando ya las cifras registradas en los dos últimos años, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

En 2024 se reportaron 484 casos y 36 fallecimientos, mientras que en 2023 hubo 394 casos y 32 muertes.

Sin embargo, estas cifras siguen estando por debajo de los datos de 2018 y 2022, años en los que se registraron 618 casos y 49 fallecimientos y 728 casos con 51 muertes, respectivamente.

De los 582 casos confirmados en 2025, 206 se manifestaron en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, mientras que otros 262 presentaron fiebre.

Las regiones más afectadas por la forma neuroinvasiva son Lacio, cuya capital es Roma, con 77 casos y 15 fallecidos, y Campania (sur), que registra 74 casos de esta variante y 14 muertes.

Además, se han contabilizado 5 fallecimientos en Piamonte, 2 en Lombardía, 1 en Emilia-Romaña y otros 2 en Calabria.

La tasa de letalidad, calculada sobre los casos neuroinvasivos, se sitúa en el 15 %, una cifra inferior al 20 % registrado en 2018, pero superior al 14 % del año pasado.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 57 provincias distribuidas en 15 regiones del país, especialmente en el norte y centro.

Las autoridades sanitarias italianas recomiendan medidas de prevención como el uso de repelente, ropa que cubra brazos y piernas y la eliminación de aguas estancadas, donde se reproducen los mosquitos transmisores.

En su boletín semanal, el ISS también informó sobre otras arbovirosis, con 134 casos de dengue y 204 de virus chikunguña confirmados este año, todos sin fallecimientos.

En particular, alertaron sobre un brote de grandes dimensiones en la provincia de Módena (Emilia-Romaña), donde se han confirmado 133 casos, todos asintomáticos. EFE

csv/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR