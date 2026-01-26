Italia supedita regreso de embajador a Suiza a cooperación mutua de fuego de Crans Montana

2 minutos

Roma, 26 ene (EFE).- El Gobierno italiano afirmó este lunes que el regreso de su embajador en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, queda condicionado a una colaboración judicial «efectiva» entre ambos Estados y a la constitución inmediata de un equipo de investigación conjunto sobre el incendio, la pasada Nochevieja, en un bar de la localidad suiza de Crans Montana en el que murieron 40 personas, seis de ellas italianas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió este lunes al diplomático que fue llamado a consultas el pasado sábado en señal de protesta por la excarcelación de Jacques Moretti, dueño del bar Le Constellation de Crans Montana.

En el encuentro participaron también el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani; el subsecretario de Estado, Alfredo Mantovano, y la abogada general del Estado, Gabriella Palmieri.

Según informó el Ejecutivo en una nota, se decidió subordinar el retorno del embajador «al inicio de una colaboración efectiva entre las autoridades judiciales de ambos Estados y a la constitución inmediata de un equipo de investigación conjunto para determinar, sin más demora, las responsabilidades de la masacre de Crans-Montana del 1 de enero de 2026».

La decisión de la justicia del cantón suizo de Valais de levantar la prisión preventiva a Jacques Moretti, propietario del bar ‘Le Constellation’ de Crans Montana incendiado la pasada Nochevieja había sido tildada de «ultraje» por Meloni en la tarde del viernes.

Asimismo, la mandataria italiana pidió «contactar inmediatamente» a la fiscal general de Valais, Béatrice Pilloud, para transmitirle la «fuerte indignación del Gobierno de Italia ante la decisión» de excarcelar a Moretti.

En este contexto, medios locales informaron este lunes de que la Fiscalía de Roma está lista para enviar un equipo de investigadores para apoyar a sus homólogos suizos en las pesquisas.EFE

csv/fpa