Italia suspende la libre circulación con España tras ola migratoria en Ceuta

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La llegada de unos 60.000 migrantes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que Madrid calificó de «ataque» a su integridad territorial, provocó este viernes una crisis en la Unión Europea hasta el punto de que Italia cerró temporalmente su espacio de libre circulación con España.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local.

Desde principios de semana habían empezado a llegar cientos de personas a Ceuta, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes.

Pero a partir de la madrugada del jueves, y en apenas unas horas, la marea humana se multiplicó hasta alcanzar cerca de 60.000 personas. Según el Gobierno español, a última hora del viernes la gran mayoría de ellas (unas 48.000) ya había regresado a Marruecos.

Se trata de una de las peores crisis de la ciudad autónoma de 84.000 habitantes de los últimos años.

Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta crisis migratoria, empezando por Italia, que anunció la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación (tratado de Schengen) con España, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca.

«La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa» escribió en X el ministro italiano de Exteriores Antonio Tajani.

Contactado por la AFP, el Ministerio del Interior italiano confirmó que Italia ha cerrado a España sus puntos de entrada marítimos y aéreos, pero precisó que esto no tendrá impacto en los viajes de los españoles y europeos hacia Italia.

Los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España serán «específicos» y solo afectarán a los ciudadanos no europeos que lleguen de España, especificó el ministerio.

La medida permanecerá en vigor durante un mes a partir del sábado, añadió.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reaccionó en X.

– «Basta de confusión» –

La integridad del espacio Schengen «está absolutamente garantizada» porque la mayoría de los migrantes que entraron al enclave español de Ceuta han regresado a Marruecos, señaló.

«No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía», añadió en X. «Basta de confusión interesada», escribió el ministro.

No queda claro el alcance de la suspensión. Juristas consultados por AFP aseguraron que no es posible aplicarla con el marco legal vigente.

En Washington, el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, calificó de «terribles» las imágenes. «Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado», declaró en Fox News antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, para las que los demócratas parten con ventaja en algunas encuestas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su «solidaridad» con España al tiempo que el gobierno anunció que multiplicará por cinco los policías en la frontera con España.

«No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida», respondió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las críticas, en un mensaje en X en el que recordaba que hay otros puntos de la Unión Europea por donde entran inmigrantes de manera ilegal.

«Tuve miedo desde el principio. La sensación es como en la pandemia, que más vale estar metido en la casa que fuera», dijo Yolanda Moreno, de 56 años.

Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma, lamentó en una comparecencia una respuesta «tardía e insuficiente» del gobierno de Madrid y dijo que «asimilar esta presión es absolutamente imposible».

En las calles de Ceuta, un territorio de 18,5 km², los comercios estaban cerrados como si fuera un domingo y la confederación local de empresarios recomendó mantener cerrados los comercios «hasta que se garantice la seguridad».

Una periodista de AFP vio a policías amenazando con sus porras a grupos de migrantes mientras les señalaban el camino hacia la frontera con Marruecos.

«¡Que os vayáis!», dijo uno de los agentes a un pequeño grupo en el paseo del Revellín, en el centro de la ciudad.

También el viernes centenares de ceutíes se manifestaron frente al ayuntamiento para protestar al grito de «¡Ceuta unida jamás será vencida!».

Algunos de ellos gritaban «¡A por ellos!» y lanzaron insultos contra el presidente socialista español, que llegó el viernes por la mañana al enclave.

– Crisis diplomática –

A su llegada, Sánchez calificó el episodio de «ataque a la integridad territorial» y acusó a las «mafias de traficantes» de ser las responsables.

En Castillejos, una ciudad de Marruecos muy cercana a la frontera con Ceuta, Abdelhakim contó a la AFP haber recorrido «14 km a pie por las montañas» para llegar al territorio español, donde finalmente no consiguió entrar.

«Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes (…) morir ante mis ojos», dijo. «Entonces retrocedí y me recordé que tenía dos hijos».

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