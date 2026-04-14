Italia suspende la renovación «automática» del acuerdo de Defensa con Israel

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Roma, 14 abr (EFE).- Italia ha suspendido la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa debido a la «situación actual» en la región, según ha avanzado este martes la primera ministra Giorgia Meloni.

«En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel», ha declarado la mandataria desde el foro vinícola ‘Vinitaly’ en la ciudad de Verona (norte). EFE

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