Italia tendrá 14.000 millones para la crisis energética gracias a mayor margen europeo

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Roma, 3 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrado este miércoles el mayor margen fiscal que la Comisión Europea dará a los países para mitigar el precio de la energía ya que, según sus cálculos, permitirá invertir hasta 14.000 millones de euros en tal fin a lo largo del próximo trienio.

«La Comisión Europea (CE) ha acogido la petición italiana de tener más flexibilidad presupuestaria para afrontar la crisis energética y esto permitirá gastar 14.000 millones de euros en los próximos tres años para mitigar el encarecimiento de la energía que afecta a las familias vulnerables y a las empresas», aplaudió.

Meloni reclamó mayor flexibilidad a la presidenta de la Comisión, Ursula von Der Leyen, alegando que en estos momentos es «prioritario» permitir un mayor déficit a los países no solo para inversiones en defensa sino también en materia de energía.

Por eso, la decisión de Bruselas ha sido celebrada por Meloni como «un resultado extremadamente importante».

La CE ha anunciado este miércoles que concederá más margen fiscal a los países de la Unión Europea para el gasto público en medidas sobre energía, aunque estos no podrán utilizarlo para ayudas que favorezcan el uso de combustibles fósiles, como reducciones de impuestos generalizadas a estos hidrocarburos.

El Ejecutivo comunitario ha atendido así las sugerencias de Italia y España y ha flexibilizado las reglas para permitir que los Estados gasten hasta un 0,6 % de su PIB en medidas energéticas hasta 2028, con un máximo del 0,3 % del PIB anual, sin que esto compute en el cálculo a efectos de las reglas fiscales. EFE

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