Italia traslada a Rubio su preocupación por la extensión de la guerra en Irán

2 minutos

Roma, 4 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y le ha trasladado su preocupación por la extensión de la guerra en Irán.

«Le he transmitido la preocupación del Gobierno italiano por el hecho de que en Irán se está extendiendo el conflicto en Oriente Medio, llegado a golpear a todos los países árabes del Golfo Pérsico», explicó el también vicepresidente italiano en la red X.

Tajani también analizó con Rubio «los efectos del aumento de los precios de la energía» a causa del conflicto.

«El cierre del estrecho de Ormuz, si fuera duradero, podría causar efectos muy negativos en las economías internacionales», ha sostenido el jefe de la diplomacia italiana.

Además ha respaldado el objetivo del ataque estadounidense-israelí a la República Islámica porque, ha alegado, «no debe llegar a tener artefactos nucleares militares».

Pero también ha expresado su deseo de que «pueda llegarse a un final del conflicto» mediante «un sensato trabajo político y diplomático».

Asimismo, Tajani ha manifestado «el decidido apoyo de Italia a los países amigos del Golfo Pérsico».

En otro orden de cosas, el ministro italiano y Rubio también han hablado sobre la situación en Cuba y el «proceso de transición y pacificación» en Venezuela a raíz de la captura en enero de su entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

«He recordado la situación de los connacionales todavía detenidos por motivos políticos, agradeciendo su continua atención de esta cuestión y el apoyo de su liberación», ha terminado. EFE

