Italia trasladará a sus militares de la base italiana en Irak tras el ataque de un dron

Roma, 12 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció este jueves que están organizando el traslado de los militares italianos destinados en la base de Erbil, en el Kurdistán iraquí, tras el ataque sufrido esta madrugada con un dron.

Durante una comparecencia en el Senado, Tajani detalló que la semana pasada ya fueron evacuados 102 militares y otros 75 han sido trasladados a Jordania, mientras se organiza el regreso de los 101 efectivos que aún permanecen en la zona.

«Se están realizando las verificaciones necesarias para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables», señaló el ministro, subrayando que el Gobierno italiano adoptará «cualquier medida adicional» para garantizar la seguridad del personal civil y militar.

La evacuación del personal llega después de que un dron impactase la noche del miércoles contra la base italiana en Erbil, causando leves daños materiales y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido.

Tras lo sucedido, Tajani mantuvo contacto con el embajador en Irak, el cónsul en Erbil y el comandante de la base, el coronel Stefano Pizzotti, y confirmó la reducción del personal tanto en la embajada de Bagdad como en el consulado de Erbil.

«Me han confirmado que todos nuestros militares se encuentran bien y pudieron refugiarse a tiempo en los búnkeres de la estructura», precisó el jefe de la diplomacia italiana.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, explicó en el informativo de la televisión pública italiana que el personal de la misión permanece en la base porque «es más seguro que los hoteles».

Asimismo, el titular de Defensa avanzó que el retorno de los militares que quedan en Irak «no es fácil» porque es imposible enviar un avión, por lo que la operación debe ejecutarse por tierra, probablemente vía Turquía.

Preguntado sobre si se trató de un ataque deliberado, Crosetto respondió: «Absolutamente sí».

En su comparecencia ante el Senado, Tajani también aclaró que el Gobierno no ha recibido ninguna solicitud de Washington para usar sus bases en territorio italiano e insistió en que la prioridad del Gobierno es la desescalada.

El ministro recordó que la posición del Ejecutivo italiano se basa en los acuerdos bilaterales de 1954, «los mismos a los que se atienen todos los socios europeos, incluido el Gobierno español, del que tanto se habla».

«Los acuerdos prevén autorizaciones técnicas cuando se trata de logística y operaciones que no implican bombardeos», afirmó, y aseguró que, si llegara una solicitud de este tipo, el Gobierno someterá la decisión al Parlamento. EFE

