Italia ve «muy complicado» implementar la propuesta española de eliminar el cambio de hora

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se mostró este lunes neutral ante la propuesta de España de acabar con el cambio de hora en la Unión Europea a la espera de analizar sus consecuencias, pero consideró que la implementación de esa propuesta es «muy complicada».

Tajani participó en representación del Gobierno de Giorgia Meloni en la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz y en la que participaron los jefes de Estado o de Gobierno de los otros ocho países de la región: España, Francia, Grecia, Eslovenia, Croacia, Malta y Chipre

En la rueda de prensa que ofrecieron todos ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justificó la propuesta que anunció horas antes que iba a llevar España a la Unión Europea para acabar con el cambio estacional de horario.

Así, insistió en que un alto porcentaje de ciudadanos europeos lo pide, además de que es una práctica que ya no supone ahorro energético y de que la ciencia asegura que trastoca los ritmos biológicos.

Tras la rueda de prensa, Tajani, en declaraciones a los periodistas y al ser preguntado por la propuesta española, dijo que hay que ver lo que implica.

«No me parece muy fácil, pero vamos a ver si es mejor para que las empresas ganen dinero y para trabajar contra el cambio climático», añadió.

Tras insistir en que a priori no está ni a favor ni en contra, sí opinó que la implementación de esa propuesta es «muy complicada». EFE

