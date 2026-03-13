Italia vigila un petrolero ruso a la deriva en el Mediterráneo tras un ataque con drones

(Actualiza con reunión del Gobierno italiano y comunicado)

Roma, 13 mar (EFE).- Las autoridades de Italia siguen la situación de un petrolero ruso a la deriva en aguas internacionales del Mediterráneo central entre la isla de Sicilia (sur) y Malta, diez días después de ser presuntamente atacado con drones.

La vigilancia de la embarcación ‘Arctic Metagaz’ ha sido asumida por el Departamento de Protección Civil del Gobierno italiano, confirman a EFE fuentes del mismo.

El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Transportes ruso denunció un ataque con drones supuestamente ucranianos en el mar Mediterráneo contra este petrolero.

El supuesto ataque obligó a evacuar a los 30 miembros de su tripulación y dejó al buque a la deriva en el mar con 900 toneladas de gasóleo y dos tanques de gas licuado en su interior.

Actualmente se encuentra en aguas internacionales entre la isla italiana de Sicilia (sur) y Malta y es arrastrado por las corrientes marinas, según explican fuentes de Protección Civil.

«Por lo que sabemos no está pilotado», sostienen.

La Protección Civil italiana lo supervisa con varias naves de la Marina Militar preparadas para intervenir en caso de emergencia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha presidido este viernes una reunión de urgencia para analizar esta situación junto a otros miembros de su Gobierno como el ministro de Defensa, Guido Crosetto, o el de Exteriores, Antonio Tajani.

En el encuentro, Roma ha pedido a Malta que decida qué hacer con el buque, ya que actualmente está en su zona de búsqueda y rescate (SAR).

«Dado que la embarcación se encuentra actualmente dentro de la zona SAR maltesa y que las autoridades de Malta han establecido una distancia mínima de seguridad de 5 millas náuticas, el Gobierno italiano ha asegurado al Gobierno de La Valeta que compartirá el control iniciado desde el primer momento», se lee en un comunicado.

Italia también ha confirmado su disponibilidad a ofrecer apoyo «a la espera de la decisión de las autoridades maltesas», con las que se mantiene en contacto «constante».

Moscú calificó el incidente como «un atentado terrorista y un acto de piratería, una violación gravísima de las normas básicas del derecho marítimo internacional».

«Semejantes acciones criminales, cometidas con la anuencia de las autoridades de los países miembros de la Unión Europea, no deben quedar sin una valoración de la comunidad internacional», criticó entonces el Ministerio de Transportes.

El ‘Arctic Metagaz’ es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania, con el fin de frenar la financiación de la invasión.

Kiev no ha reconocido el presunto ataque contra este carguero. EFE

