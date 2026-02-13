Italia y África quieren seguir reforzando su cooperación para impulsar desarrollo africano

4 minutos

Nairobi, 14 feb (EFE).- Italia y África quieren seguir consolidando su cooperación a través del Plan Mattei, el gran programa italiano de inversiones en el continente que busca frenar en origen la inmigración irregular, afirmaron este viernes la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la Unión Africana (UA).

«En dos años (desde la inauguración del plan en 2024), hemos lanzado o consolidado alrededor de cien proyectos en sectores estratégicos de desarrollo. Hemos movilizado importantes recursos y hemos fortalecido una arquitectura financiera que está dando sus frutos», afirmó Meloni en Adís Abeba.

La mandataria italiana compareció de manera conjunta con el jefe de Estado de Angola, João Lourenço, que ocupa la Presidencia de turno de la UA, y el presidente de la Comisión (secretariado) de la organización panafricana, Mahmoud Ali Youssouf, tras la celebración este viernes en la capital etíope de la segunda edición de la cumbre Italia-África (la primera en el continente).

«Queremos ampliar el número de alianzas, acelerar la implementación de proyectos», aseguró Meloni, al subrayar que Roma quiere seguir impulsando las inversiones en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria, la formación y la educación o la infraestructura física y digital.

Asimismo, la primera ministra anunció un proyecto de «cláusulas de suspensión de la deuda para las naciones afectadas por fenómenos meteorológicos extremos».

También destacó que Roma quiere dedicar «aún más energía a proyectos estratégicos de largo alcance», como el Corredor de Lobito, el ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganar terreno a China en el abastecimiento de minerales en África.

El presidente Lourenço expresó igualmente su voluntad de seguir aprovechando el Plan Mattei al admitir que «una de las preocupaciones de los líderes africanos ha sido hacer todo lo posible para salvar esta brecha existente entre el débil desarrollo» de África y el resto del mundo.

«Necesitamos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el plan para movilizar recursos financieros» ya que «el continente africano necesita todo tipo de infraestructura, desde ferrocarriles y puertos hasta aeropuertos y energía, porque sin energía no hay desarrollo», subrayó.

El mandatario angoleño recordó que muchos de los «minerales raros» esenciales para la transición energética están en suelo africano.

La presión migratoria

Lourenço también abordó el tema de la migración: «Casi todos reconocemos que la presión sobre Italia es muy grande y tenemos la responsabilidad de prevenir ese flujo migratorio de África a Europa», al señalar que la responsabilidad es de todos, pero especialmente de «los gobiernos africanos».

«Pero si, desde la parte europea o la parte italiana, llega ayuda que permita a nuestros jóvenes encontrar trabajo en sus propios países y no aventurarse en esa travesía del Mediterráneo, obviamente solo podemos expresar nuestra gratitud», concluyó.

Finalmente, para Youssouf, la segunda cumbre Italia-África «refleja la importancia de un compromiso estructural entre África y sus socios», mientras el Plan Mattei está marcado por «un enfoque caracterizado por una gran dignidad hacia los países africanos».

Tras dos años de despliegue y una inversión inicial de 5.500 millones de euros, el presidente de la Comisión celebró «los avances» del plan pero pidió «un mayor fortalecimiento para garantizar la coherencia con las prioridades de la UA».

El encuentro, al que acudió también el secretario general de la ONU, António Guterres, se produjo la víspera de la cumbre de líderes de la UA, que tendrá lugar este fin de semana en Adís Abeba, con una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno, incluida Meloni como invitada especial. EFE

lbg/rrt