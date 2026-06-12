The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Italia y Corea del Sur acuerdan en Roma más cooperación en semiconductores y tecnología

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Roma, 12 jun (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, acordaron este viernes en Roma elevar la relación bilateral al rango de Asociación Estratégica Especial y potenciar la cooperación industrial en alta tecnología y en el sector de los semiconductores.

Ambos líderes se reunieron en Villa Pamphili, una de las sedes de representación del Gobierno italiano, donde adoptaron un ‘Plan de Acción 2026-2030’ con el objetivo de intensificar la colaboración bilateral en el ámbito político, económico, científico-tecnológico, cultural y en el campo de la seguridad y defensa.

En concreto, Meloni y Lee abordaron la profundización de los lazos en la industria de los semiconductores y la alta tecnología, con especial énfasis en áreas como la inteligencia artificial (IA), la exploración espacial, la automoción y la energía, informó la presidencia del Ejecutivo italiano en un comunicado.

Al término del encuentro, las delegaciones firmaron cuatro acuerdos que abarcan la cooperación al desarrollo, las ciencias y tecnologías avanzadas, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la economía social y solidaria, y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El plan estratégico para el próximo lustro establece, entre otros puntos, «avanzar en la cooperación industrial en tecnologías de vanguardia» y la creación de un Comité Conjunto de Coordinación sobre semiconductores, materias primas críticas y fabricación de automóviles.

En el ámbito científico y de innovación, se pactó la implementación del ‘XIV Programa Ejecutivo sobre cooperación científica y tecnológica para los años 2026-2028’, que incluye proyectos conjuntos en áreas prioritarias como las ciencias ambientales, la transición energética, la física y ciencia cuántica, o la aplicación de la IA en la medicina y la biotecnología.

Asimismo, ambas partes acordaron «cooperar en la armonización de principios éticos relativos al desarrollo de la IA» y promover soluciones innovadoras y energéticamente eficientes para los centros de datos.

Por otra parte, los mandatarios acordaron explorar sinergias entre el Plan Mattei’,la iniciativa del Gobierno italiano para el desarrollo de África, y los programas de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en el continente africano, con el fin de permitir a sus respectivos sectores privados «aprovechar oportunidades conjuntas en terceros mercados».

En el plano estratégico, pactaron incrementar la cooperación en cultura, educación y defensa, lo que incluye la promoción de iniciativas conjuntas para fomentar las asociaciones entre las industrias militares de ambos países.

Por último, Meloni y Lee reafirmaron «el compromiso común por la estabilidad y la prosperidad del Indopacífico» y «intención compartida de contribuir a los esfuerzos en curso para reabrir el Estrecho de Ormuz», según el Gobierno italiano. EFE

csv/rcf

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR