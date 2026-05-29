Iván Cepeda: «Tengo la firme convicción de que vamos a ganar el próximo domingo»

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Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 29 may (EFE).- Desde octubre de 2025, cuando arrancó en firme su candidatura presidencial, el senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda ha estado al frente de las encuestas de intención de voto y, en vísperas de las elecciones de este domingo, está convencido de que ganará en primera vuelta y se convertirá en el sucesor de Gustavo Petro.

«Sí, tengo la firme convicción de que vamos a ganar el próximo domingo. Hemos hecho una campaña electoral en la que hemos tenido ya resultados que han sido exitosos: ganamos una consulta interna (de la izquierda) con millones de votos, igual hicimos en las elecciones al Congreso de la República», manifiesta en una entrevista con EFE.

El político destaca que su partido, el Pacto Histórico, el mismo de Petro, tendrá en el próximo periodo legislativo, que se inicia el 20 de julio, «la bancada parlamentaria más grande en el Congreso», lo que sumado a las multitudes que han acudido a sus mítines, le permiten estar «tranquilo» y «contento» con la campaña que ha hecho.

Todas las encuestas lo sitúan el primer lugar, pero sin acercarse a la mitad más uno de los votos requeridos para ganar en primera vuelta, lo que le obligaría a ir a una segunda el 21 de junio con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, o con Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Tres revoluciones

«No partimos de cero ni de una ‘tábula rasa'», dice al hablar de su programa de Gobierno, que es el desarrollado por Petro en estos cuatro años «y que hemos actualizado con el nombre de las tres revoluciones».

La primera es «una revolución de carácter ético que plantea, en primer lugar, la lucha contra la corrupción, el respeto de la vida y también de la verdad de las víctimas» del conflicto armado.

«En segundo lugar, una revolución de carácter socioeconómico que tiene que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad social», y finalmente, «una revolución política que quiere decir (…) más democracia, más participación decisoria del pueblo colombiano», indica.

En ese sentido, Cepeda considera necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente propuesta por Petro para concretar las reformas sociales que no le aprobó el Congreso, pero teniendo como base un acuerdo nacional.

«Yo creo que una asamblea constituyente es posible si a la base de esa decisión hay un acuerdo nacional», manifiesta, y añade que eso se puede hacer «con un diálogo (…) entre los sectores estratégicos del país, los empresarios, el mundo económico, pero también los partidos políticos y sobre todo los movimientos sociales y comunitarios de los territorios».

Con la convicción de que ganará en primera vuelta, espera convocar ese diálogo de inmediato, «desde el primer día de mi elección», expresa.

De la misma forma, afirma que retomará las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero lo hará con el propósito claro de llegar a un acuerdo, no de seguir en «diálogos eternos».

«Vamos de entrada a buscar que el diálogo que lleva ya 30 años con el Ejército de Liberación Nacional fructifique» porque no se trata solo de conversar sino que «aquí tiene que haber hechos».

«Economía diversa»

En lo económico, pretende «seguir el camino de la diversidad, de la productividad, del impulso de la economía agropecuaria y no solamente de la extracción de hidrocarburos y también de la explotación minera».

«Vamos a hacer una economía diversa como es diverso nuestro país», y en ese sentido «es necesario un pacto fiscal» en el que «sería ideal que todos los sectores, comenzando por el Gobierno y también los sectores privados y empresariales, pudiéramos llegar a un acuerdo», sin necesidad de nuevas reformas tributarias.

A quienes temen su llegada a la Presidencia, Cepeda responde que no deben tener miedo porque, asegura, «en eso puedo decir que no habrá ninguna alteración».

Recuerda que cuando Petro ganó «se hacían toda clase de vaticinios apocalípticos y cuatro años después tenemos una economía estable, en crecimiento, un país que tiene un sistema democrático no exento de problemas (…) pero que ha sido respetado en sus instituciones».

«Nosotros somos demócratas, vamos a garantizar y a proteger la Constitución, la democracia y el libre juego entre oposición y Gobierno» dice, y añade que en el campo económico planteará «un capitalismo productivo y con rostro social, que es fundamental».

Y sobre su manera de gobernar, en caso de ser elegido, Cepeda piensa en «un gobierno itinerante en el país» porque lo principal para él serán las regiones.

«Solamente estaré en el Palacio de Nariño y en la capital el tiempo estrictamente necesario. Voy a gobernar desde los territorios», afirma, mientras que en el campo internacional solo viajará a «lo que sea indispensable». EFE

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