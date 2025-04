Ivy Queen y Julieta Venegas, entre las mentoras de mujeres para la Fundación de los Grammy

2 minutos

Miami (EE.UU.), 8 abr (EFE).- La Fundación Cultural Latin Grammy anunció este martes la cuarta edición de su programa de mentoría para mujeres con la participación de la reguetonera y actriz puertorriqueña Ivy Queen, la cantante mexicana Julieta Venegas y la periodista María Elena Salinas, entre otras mentoras.

La iniciativa ‘Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, en colaboración con la organización global sin fines de lucro She Is The Music, busca fortalecer la presencia femenina en la industria de la música y el entretenimiento mediante sesiones personalizadas con mujeres jóvenes interesadas en desarrollar una carrera en este ámbito.

El programa Leading Ladies of Entertainment fue creado en 2016 por la Academia Latina de la Grabación para reconocer a mujeres destacadas en las artes y el entretenimiento que inspiran a nuevas generaciones de líderes femeninas.

Otras destacadas mentoras en la nueva edición son ejecutivas de alto perfil como Rocío Guerrero (Amazon Music) y Ana Rosa Santiago (Universal Music Publishing Group). También participan la activista Vivir Quintana, la pianista ganadora del Latin Grammy Janina Rosado, y líderes de empresas como Rosa Lagarrigue (RLM) y Luana Pagani (Fairwinds Entertainment), entre otras.

El programa ofrece sesiones virtuales de capacitación individual y además incluirá un panel abierto al público.

«Estamos orgullosos de seguir empoderando a las nuevas generaciones de mujeres en la industria musical, gracias a líderes que comparten su tiempo y experiencia», dijo Raquel ‘Rocky’ Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación.

«Con esta colaboración junto a She Is The Music, reafirmamos nuestro compromiso con la equidad de género en el ámbito latino». EFE

ims/ad