Izquierda consolida primer puesto en intención de voto presidencial en Colombia con Cepeda

Bogotá, 27 feb (EFE).- El candidato de la izquierda para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, Iván Cepeda, se consolida como el favorito del electorado con el 34 % de la intención de voto, según una encuesta de la firma española GAD3 divulgada este viernes.

En segundo lugar se sitúa el ultraderechista Abelardo de la Espriella, con el 26 %, lo que indica que se mantiene la ventaja de ocho puntos porcentuales del sondeo anterior de la misma firma, publicado el 18 de enero, en la que Cepeda, de la coalición de gobierno Pacto Histórico, tenía el 30 % de las preferencias del electorado, y su principal rival, el 22 %.

Según el sondeo divulgado hoy, contratado por el canal de televisión Noticias RCN, la radio La Fm y el diario La República, Cepeda y De la Espriella mantienen una amplia ventaja sobre quienes les siguen en la intención de voto, con lo cual se perfilan como los favoritos para ir a una segunda vuelta el 21 de junio.

La encuesta señala que si la primera vuelta fuera hoy, el tercer puesto sería para Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con el 4 %, y el cuarto para Claudia López (centro-izquierda), con el 3 %.

Con el 2 % empatan la periodista de derecha Vicky Dávila, Sergio Fajardo (centro) y el polémico empresario Santiago Botero, un ultrarradical de derecha que propone mano dura contra el crimen y dar «balín para los delincuentes», a semejanza de lo hecho en Filipinas por Rodrigo Duterte.

En el escenario de la segunda vuelta, Cepeda se impondría con el 38 % contra el 33 % de De la Espriella, mientras que el 14 % se decanta por el voto en blanco y el 11 % dice que no votaría, según la encuesta de GAD3, que se hizo a 2.473 personas entre los pasados 16 y 23 de febrero y tiene un margen de error del 2,5 %. EFE

