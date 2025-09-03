The Swiss voice in the world since 1935

Izquierda italiana denuncia aviones israelíes en Sicilia antes de la salida de la Flotilla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 3 sep (EFE).- La alianza Verde Izquierda (AVS) italiana denunció este miércoles que varios aviones militares israelíes sobrevolaron Sicilia y aterrizaron en la base militar de Sigonella (sur), en una operación que ha generado preocupación ante la salida de la Flotilla hacia Gaza, retrasada hasta el domingo.

El diputado y portavoz de Europa Verde, Angelo Bonelli, exigió explicaciones inmediatas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni tras la publicación de registros de vuelo que revelan la llegada a Sigonella de un avión militar israelí procedente de la base aérea de Nevatim, en Israel, explicaron medios locales.

«El avión aterrizó en Sigonella a las 18:40 horas (16:40 GMT) del martes 2 de septiembre y permaneció en la base durante 3 horas y 35 minutos antes de regresar a Israel», reveló el periodista experto en migración Sergio Scandura, de Radio Radicale, quien difundió las imágenes del radar en X.

Las primeras informaciones señalan que se trató de aviones que se encargaban de reabastecimiento de combustible y transporte de mercancías, según informaron los medios.

Bonelli calificó de «inaceptable» el uso de territorio italiano por parte de la aviación militar israelí y cuestionó si la operación tuvo como objetivo «espiar a la flotilla» o bien «cargar material bélico».

«En ambos casos, estaríamos ante una gravísima complicidad de Italia. Por ello presentaremos inmediatamente una interpelación urgente en el Parlamento: no es tolerable que nuestro país ponga a disposición su territorio y sus bases para operaciones militares cuyo único objetivo es prolongar el genocidio en Gaza», concluyó.

La presencia militar israelí en la base de Sigonella ha generado inquietud en la oposición italiana, que ya se mostró preocupada por las amenazas lanzadas a principios de semana por el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, diciendo que tratarán «como terroristas» a los miembros de la flotilla.

El zarpe de la Flotilla estaba previsto para este jueves, aunque finalmente ha sido retrasado al domingo por el «leve retraso por el mal tiempo» de las embarcaciones que partieron desde España.

Está previsto que zarpen desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios, que se sumaran a otras 5 que partieron el domingo desde los puertos de Génova (norte) y La Spezia (norte).

Los voluntarios de la expedición y varios partidos de la oposición italiana solicitaron a Meloni que garantice la protección de los activistas. EFE

csv/mr/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR