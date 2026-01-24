Izquierdista Cepeda se consolida como líder de intención de voto presidencial en Colombia

Bogotá, 24 ene (EFE).- El senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda se consolida como el candidato con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y vencería a todos sus posibles rivales en una segunda ronda el 21 de junio, según una encuesta divulgada este sábado.

En la medición, hecha por las firmas Guarumo y Ecoanalítica, que publica el diario El Tiempo, muestra a Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 33,6 % de la intención de voto, un resultado similar al de tres sondeos previos de otras encuestadoras.

En segundo se sitúa el abogado Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 18,2 %, y en tercero aparece la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, con el 6,9 %, su mejor resultado hasta ahora.

La encuesta muestra en cuarto puesto a la periodista Vicky Dávila, del movimiento independiente Valientes, con el 4,1 %, y en quinto lugar, en claro retroceso frente a otros sondeos, al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, con el 3,9 %.

Una primera encuesta, de la firma Invamer mostró el 1 de diciembre en primer lugar a Cepeda (31,9 %), seguido por De la Espriella (18,2 %) y por Fajardo (8,5 %).

La segunda, de la brasileña AtlasIntel, salió el pasado 10 de enero y arrojó que la intención de voto la lidera De la Espriella (28 %), seguido por Cepeda (26,5 %) y por Fajardo (9,4 %).

En el tercer sondeo previo, de la española GAD3 y divulgado el 18 de enero, Cepeda tenía el 30 % de las preferencias del electorado, seguido por De la Espriella (22 %) y por Paloma Valencia (3 %).

Todo indica que la presidencia colombiana se definirá en segunda vuelta y en ese caso, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, Cepeda se impondría con el 39,4 % contra el 33,9 % de De la Espriella, con un alto número de indecisos (26,7 %).

Si la rival en segunda vuelta es Valencia, la intención de voto mayoritaria la tiene Cepeda (40 %) contra el 21,2 % de la senadora uribista y un altísimo 38,8 % que dice que no votaría por ninguno de los dos.

La encuesta se hizo entre el 14 y el 22 de enero a 4.245 personas en 83 municipios y tiene un margen de error del 1,8 %, según El Tiempo. EFE

