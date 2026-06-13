Izquierdista Iván Cepeda cierra su campaña presidencial ante miles de personas en Colombia

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El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, cerró el sábado su campaña en un evento junto a miles de personas en la capital Bogotá, a una semana del balotaje en el que enfrentará al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

El senador aliado del presidente Gustavo Petro era favorito según las encuestas para la primera vuelta de mayo, pero quedó sorpresivamente en segundo lugar con un estrecho margen por detrás de De la Espriella, un excéntrico abogado admirador de Donald Trump.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 21 de junio.

«Vamos sobre todo a gobernar con la gente, con los movimientos sociales, con las organizaciones populares», dijo el sábado Cepeda en un efusivo discurso ante miles de seguidores durante su cierre de campaña en el centro de Bogotá.

«Se ve, se siente, Cepeda presidente», coreaban los asistentes.

Algunos llevaban tambores e instrumentos musicales, otros banderas de Colombia, de Palestina y del movimiento indígena.

Camila Cristancho, una publicista de 35 años, llegó al evento para apoyar al izquierdista, y esperaba su discurso final de campaña arropada bajo una bandera de la comunidad LGBTI.

«Estoy acá como mujer diversa y lesbiana, como esposa de un hombre trans», dijo a la AFP.

Para esta elección «están en juego derechos que pensábamos eran básicos», agregó la mujer, que siente «tristeza» y «angustia» ante una posible victoria de De la Espriella.

El ultraderechista, que propone una política de mano dura contra el crimen, se presenta como un «outsider» en la política colombiana, aunque para la segunda vuelta recibió el apoyo de la mayoría de partidos de derecha tradicionales del país.

«Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no vayan a pasar fuerzas oscuras, fascistas», dijo Carlos Rocca, un músico de 72 años.

De la Espriella, dijo, representa «el retroceso de todo» lo conseguido por Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia y que logró una histórica reducción de la pobreza e intentó negociar la paz con los principales grupos armados del país, aunque sin éxito.

En los últimos años, las organizaciones criminales se expandieron en varias zonas del país, que vive su peor ola de violencia en la última década con frecuentes atentados, masacres y asesinatos selectivos.

Cepeda reconoce el fracaso de varios diálogos, pero defiende la política de negociaciones de la que fue arquitecto y el histórico acuerdo de paz de 2016 que desmovilizó a la guerrilla FARC.

«Vamos a jugárnosla por la vida, vamos a jugárnosla por la paz», dijo.

vd/lb