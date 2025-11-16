Izquierdista Jara lidera con poco margen el conteo de votos en las presidenciales chilenas

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, lidera con poco margen el conteo de votos en las presidenciales celebradas este domingo en Chile, seguida del ultraderechista José Antonio Kast, con el 15 % del sufragio escrutado.

Si Jara no consigue el 50 % más uno de los votos, habrá que celebrar una segunda vuelta el 14 de diciembre. EFE

